Лобня, Московская область, , 13:44 — REGNUM Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в отношении сотрудников подмосковных аптек, сообщает 26 мая пресс-служба МВД России.

Как сообщают в ведомстве, злоумышленники позвонили директору аптеки в городском округе Лобня Московской области, представились сотрудниками местной прокуратуры и сообщили о том, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарство без соответствующего рецепта. За непривлечение предпринимателя к ответственности один из звонивших предложил перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей. После получения денег мужчины перестали отвечать на звонки, а потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники подмосковной полиции совместно с коллегами из Адыгеи задержали подозреваемых на территории республики.

По версии правоохранительных органов, задержанные причастны к совершению аналогичного преступления в городском округе Балашиха, с суммой ущерба в 25 тыс. рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).