Батайск, Ростовская область, , 13:31 — REGNUM Открытое горение на складе по производству пластмассовых изделий в Батайске Ростовской области ликвидировано, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 мая.

В ведомстве уточнили, что ликвидация открытого огня объявлена в 12:34 мск. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в городе-спутнике вспыхнул около 10:00 мск. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составила 400 кв. метров.

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