Чебоксары, , 12:14 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора патрульно-постовой службы полиции УМВД. Его обвинили в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что инцидент произошёл 23 февраля 2020 года около четырёх утра во время доставки в отдел полиции административно задержанного. По версии правоохранителей, обвиняемый, «используя незначительный повод и не имея законных оснований», дважды ударил его коленом в живот, а затем использовал резкий бросок, в результате задержанный оказался на заледенелом асфальте. У пострадавшего были кровоподтеки и ссадины.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»). Дело направлено в Калининский районный суд.

Фигурант уголовного дела уволен со службы в органах внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов управления ГИБДД МВД по Чувашии. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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