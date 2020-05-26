Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении пациента с коронавирусом, проходившего лечение в одном из медучреждений Таганрога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 26 мая.

44-летний мужчина с положительным результатом теста на коронавирус самовольно покинул таганрогскую больницу и был задержан в Новочеркасске. Известно, что гражданин передвигался на рейсовом автобусе в сторону посёлка Персиановский.

«В настоящее время гражданин находится в одной из больниц Новочеркасска. На место также прибыли представители Роспотребнадзора, которые будут принимать решение в отношении других пассажиров рейсового автобуса», — уточнили в ведомстве.

В отношении пациента возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в суд были переданы материалы уголовного дела по факту распространения заведомо ложной информации о принимаемых мерах борьбы с коронавирусом (ст. 207.1 УК РФ).

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