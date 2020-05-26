Самара, , 12:02 — REGNUM Открытое горение в частных жилых домах ликвидировали в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, во время тушения пожара в м.р. Волжский, пос. Яицкое были созданы четыре боевых участка и штаб пожаротушения. Во время борьбы с огнем было привлечено 14 стволов «Б» и три магистральных линии. На месте происшествия развернули пункт временного размещения.

В результате открытое горение было ликвидировано на площади одной тысячи кв. метров. Всего было привлечено для борьбы с огнем 142 спасателя на 47 единицах техники.

Отмечается, что в происшествии никто не пострадал и не погиб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в нескольких частных домах м.р. Волжский, пос. Яицкое начался утром 26 мая. Пожару был присвоен повышенный ранг вызова — Пожар № 3.

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