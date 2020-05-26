Москва, , 11:51 — REGNUM Пока что из того видео, которое запечатлело катастрофу Ми-8 на Чукотке, можно сказать, что нештатная ситуация началась на земле, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя крушение вертолета.

«Видно, что вертолет, явно ненамеренно, сдвигается назад. То есть либо это возникшая неисправность, либо ошибка управления — затем его закручивает вокруг оси главного несущего винта и далее следует неуправляемое взмывание и падение.

По предварительной информации Минобороны РФ, «причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета».

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России, которое воздерживается от употребления и слов «тренировочный полет» и «жесткая посадка», уже появившихся в сообщениях СМИ».

Пока что из отрывочной информации, а также появившихся фотографий и видео, можно предположить, что после длительной стоянки и выполненного технического обслуживания проводилась проверка («гонка») двигателей, которая закончилась отказом и катастрофой.

К сожалению, это третье за месяц происшествие с жертвами в российской военной авиации, все три с вертолетами (Джанкой 07.05.20 и Клин 19.05.20) и все три связаны с отказами техники», — высказал свое мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военный Ми-8 упал 26 мая рано утром с высоты 30 метров в аэропорту Угольные Копи. Вертолет совершал тренировочный полет. Погибли четыре человека.

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