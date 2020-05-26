Москва, , 11:57 — REGNUM Трое российских моряков, которых пираты захватили в водах Бенина, возвращаются на родину после освобождения, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован 26 мая на сайте ведомства.

Российских членов экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher освободили 23 мая в Нигерии. Это старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун, уточнила Захарова. В тот же день при содействии российских дипломатов моряков отправили из Лагоса во Франкфурт-на-Майне чартерным рейсом. Из Германии они вернутся в Россию.

Дипломат уточнила, что состояние здоровья моряков удовлетворительное. От имени российских властей она выразила признательность тем, кто помогал вызволить моряков из плена.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля пираты совершили нападение на контейнеровоз Tommi Ritscher, стоявший на якоре в порту бенинского города Котону. У них в руках оказались восемь человек, включая троих российских граждан.

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