Пенза, , 11:56 — REGNUM Сотрудниками полиции в Пензе в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность предполагаемого преступника, который подозревается в убийстве несовершеннолетней девочки. По информации от официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Предполагаемым убийцей оказался житель села Засечное Пензенского района 1978 года рождения.

Напомним, 22 мая около двух часов дня 14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. 23 мая его тело было найдено в лесополосе в двухстах метрах от магазина на улице Тепличной. По данному факту возбудили уголовное дело и начали поиск преступника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация об исчезновении 14-летней девочки в следственные органы поступила 23 мая. В ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли в тот же день с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

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