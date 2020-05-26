Анадырь, 26 мая 2020, 11:36 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили 26 мая в пресс-службе СКР.
Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 26 мая. В ходе выполнения учебно-тренировочного полёта Ми-8 потерпел крушение неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке. Всего на борту находилось четыре человека. Весь экипаж погиб.
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