Триполи, , 11:17 — REGNUM Береговая охрана Ливии задержала порядка 400 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза. Об этом 26 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, в настоящее время беженцы задержаны и доставлены в места заключения в городе Завья, расположенном к западу от Триполи.

Аресты мигрантов производились на протяжении двух дней, двое из арестованных скончались. Всего с начала мая 2020 года было поймано порядка 1 тыс. беженцев.

Власти страны отмечают резкий всплеск движения нелегальных мигрантов через территорию Ливии, данная ситуация вызывает беспокойство в связи с тем, что за последние месяцы количество патрулей береговой охраны сократилось.

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