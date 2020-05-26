село Наурузово, , 11:12 — REGNUM В Пономарёвском районе Оренбургской области произошел несчастный случай с трехлетним мальчиком. Ребёнок утонул в реке Дёма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Тело мальчика искали с 25 мая. Сегодня, 26 мая, оно обнаружено водолазами Аварийно-спасательной службы.

По данным orenburg.media, согласно оперативным данным, мужчина с двумя маленькими детьми отправился на рыбалку возле села Наурузово. В какой-то момент рыбак отвлёкся, а через несколько минут обнаружил, что младшего сына нет на месте. В поисках ребенка участвовали чиновники, полиция, спасатели.

Как сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью, в 2019 году на водных объектах региона произошло 57 происшествий, в результате которых погибли 59 человек, (в 2018 году — 64 человека). Среди них трое детей (в 2018 году — девять). С начала 2020 года зарегистрировано пять несчастных случаев с четырьмя погибшими.