Барнаул, , 10:54 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу значительно ухудшилось в Алтайском крае. Как следует из данных оперативного штаба региона, только за вчерашний день, 26 мая, в крае выявили 79 новых носителей SARS-CoV-2, ещё трое — погибли.

По-прежнему, большинство положительных тестов выявляют в Барнауле (666 из 1485), где зафиксировано несколько вспышек коронавируса.

«На 26 мая общее число заболевших 1485 человек, в том числе 166 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных — 34, из них на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов. Выздоровело — 672 человека, в том числе за прошедшие сутки — 33», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, таким образом, на 26 мая в крае зарегистрировано семь случаев случаев смерти, причиной которых стало тяжелое течение коронавирусной инфекции. Ещё два случая — иные причины смерти, по шести — проходят исследования.

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