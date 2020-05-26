Вильнюс, , 10:52 — REGNUM В Литве полиция, пожарные и врачи вызволяли двухлетнего ребёнка, которого, по предварительным данным, биологическая роженица оставила одного на двое суток, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая.

Инцидент произошёл ещё в воскресенье, 24 мая, но в полицейских сводках он появился только сейчас. Полиция получила сообщение, что в городке Купишкес женщина 1992 года рождения оставила своего двухлетнего ребёнка одного дома, включила громко музыку, чтобы не был слышен плачь, и ушла.

Двери помещения взломали, ребёнка вызволили и доставили в больницу, проводится досудебное расследование.