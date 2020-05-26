Анадырь, , 10:49 — REGNUM Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке попала на видео камер наблюдения. Кадры трагедии предоставил Telegram-канал «Mash».

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На кадрах видно, как винтокрылая машина начинает крутиться вокруг своей оси, в результате спустя несколько секунд вертолёт падает и при ударе о землю взрывается.

Видео опубликовано: Медиа Компания

Прибывшие на место ЧП спасатели быстро потушили горящий вертолёт. Также известно, что удалось обнаружить чёрные ящики. Расшифровкой переговоров и выяснением причин крушения Ми-8 вскоре займутся компетентные службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл примерно в 05:00 мск 26 мая. В ходе выполнения учебно-тренировочного полёта российский вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке. Всего на борту находилось четыре человека. Весь экипаж погиб.

В Минобороны РФ заявили, что, по предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолёта.

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