Багдад, , 10:54 — REGNUM ВВС Турции нанесли удары по позиция Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в результате спецоперации были «нейтрализованы» четверо повстанцев. Удар был нанесен в районе Хакурк.

Употребляя термин «нейтрализовали» турецкие военные как правило скрывают за ним физическое уничтожение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана турецкими властями террористической организацией. Ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства на протяжении нескольких десятилетий.

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