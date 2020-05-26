Батайск, Ростовская область, , 10:44 — REGNUM В Батайске Ростовской области на складе по производству пластиковых изделий вспыхнул пожар, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 26 мая.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10:11 мск. Склад расположен на улице Первой Пятилетки, 67. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. К месту были направлены 20 человек и четыре единицы спецтехники.

Компания, на территории которой вспыхнул пожар, занимается производством вакуумные пакеты, искусственные и натуральные оболочки для мясных изделий, полипропиленовые вёдра.