Ярославль, , 10:41 — REGNUM В Ярославской области на утро 26 мая зарегистрировано еще 94 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Всего в регионе выявлено 2726 случаев коронавируса.

Инфографика ИЦК

По данным федерального оперштаба выздоровело еще 66 человек. Всего с начала периода выписано 569 ярославцев. Согласно федеральным данным, новых летальных случаев нет, последняя смерть пациента с COVID-19 фиксировалась 21 мая. По данным оперштаба в регионе 13 летальных исходов.

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