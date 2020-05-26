Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM В Свердловской области жертвами прошедшего 25 мая урагана стали четыре человека. Об этом сообщают представители силовых структур региона.

Двое из них проживали в Екатеринбурге. Один мужчина был тяжело травмирован при падении крана, а второго прижало железной дверью. В Арамили на мужчину упал кусок обрушившейся с двухэтажного дома кровли, а в Полевском на пенсионерку рухнула ветка тополя.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родственникам погибших. Напомним, сила ветра достигала 28 метров в секунду. Более 100 тыс. жителей остались без света.

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