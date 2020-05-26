Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии задержаны двое ранее судимых 24-летних мужчины, подозреваемые в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 24 мая мужчины распивали спиртные напитки. Затем они решили завладеть автомобилем такси. В ночь с 24 на 25 мая они вызвали такси по телефону. На вызов прибыл 35-летний таксист на автомобиле Lada Granta. Преступники на такси отправились в одно из садоводческих товариществ Завьяловского района. Прибыв в точку назначения один из подозреваемых стал наносить таксисту удары ножом, потерпевший смог вырваться и убежать, в садоводческом товариществе он обратился за помощью. У него были ранения шеи, грудной клетки и верхних конечностей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потрепавший остался в живых. А злоумышленники на автомобиле такси выехали в Воткинск.

25 мая подозреваемые были задержаны. В настоящее время следователь готовит ходатайство об избрании в их отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Приморье задержаны и заключены под стражу подозреваемые в разбое, совершенном с применением оружия. Нетрезвые пассажиры, угрожая ножом, избили водителя такси и, завладев автомобилем, скрылись с места происшествия. В ходе оперативно — розыскных мероприятий подозреваемые в совершении разбойного нападения были задержаны сотрудниками уголовного розыска и ГАИ.

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