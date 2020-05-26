Красноярск, , 10:35 — REGNUM По состоянию на утро 26 мая в Красноярском крае ликвидируют 12 лесных пожаров на площади 4,7 тыс. га, в том числе 1,5 тыс. га нелесной площади. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в семи районах: Абанском, Богучанском, Дзержинском, Ермаковском, Кежемском, Курагинском и Тасеевском.

Четыре пожара на площади 402 га уже локализованы. В министерстве заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 28 апреля действует особый противопожарный режим во всех муниципальных образованиях.

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