Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:23 — REGNUM В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии 26 мая произошёл пожар, в результате которого сгорел жилой дом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, ближайшая пожарная часть расположена далеко от места происшествия.

Из-за этого первыми на месте оказалась добровольная пожарная команда села. К этому моменту горели дом с надворными постройками, огонь угрожал двум соседним домам. Добровольцам в условиях порывистого ветра удалось сдержать распространение пожара до прибытия основных сил.

«В результате пожара пострадали 3 соседствующие домохозяйства: уничтожен жилой дом, надворные постройки, повреждена стена 2-х квартирного дома, но основные конструкции здания не пострадали. Также пожарные не допустили перехода огня на два жилых дома», — отметили в агентстве.

Предположительно причиной пожара стала шалость детей с огнём. Жильцы сгоревшего дома размещены у родственников.

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