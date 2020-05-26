Абакан, , 10:20 — REGNUM В Хакасии с начала 2020 года на землях лесного фонда зафиксировано 42 лесных пожара, сообщили ИА REGNUM 26 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

40 возгораний ликвидировали на площади почти 18 тыс. га. Два лесных пожара действуют на сегодняшний день — в Бирикчульском и Горячегорском лесничествах. Их планируют локализовать в ближайшее время.

В целом, по оценкам региональных властей, в Хакасии сохраняется сложная лесопожарная обстановка, обусловленная аномальными погодными условиями — высокой температурой и ветром. Силы и средства лесопожарных станций находятся в усиленном режиме.

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Одной из основных причин возникновения пожаров на землях лесного фонда власти Хакасии назвали переход огня с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии до 31 мая продлили особый противопожарный режим.

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