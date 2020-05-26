Буэнос-Айрес, , 10:26 — REGNUM Слова попугая могут быть использованы на суде по делу об изнасиловании и убийстве жительницы Аргентины. Об этом сообщает Daily Mirror.

В декабре 2018 года в городе Сан-Фернандо была убита 46-летняя Элизабет Толедо. Охранявшие место преступления полицейские услышали, как попугай произнёс: «Нет, пожалуйста, отпустите меня».

Следствие полагает, что попугай повторял последние слова своей хозяйки. Кроме того, птица произнесла «почему ты избил меня», когда дом покидал один из подозреваемых.

Известно, что Толедо арендовала комнату в доме для троих мужчин. Её нашли мертвой на полу. Женщину избили, раздели, подвергли сексуальному насилию, после чего убили.

Полиция арестовала двоих проживавших в доме мужчин. Главный обвинитель Бибиана Сантелла включила «показания» попугая в материалы дела. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.