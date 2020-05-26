Туймазинский район, Башкирия, , 10:13 — REGNUM Тело мужчины обнаружили в заброшенном колодце в селе Башкирии. Об этом 26 мая сообщает ГТРК «Башкортостан».

По информации журналистов, следователи уже установили личность погибшего мужчины, тело которого нашли в колодце в селе Кандры Туймазинского района. В 2019 году мужчину 1955 года рождения внесли в список без вести пропавших граждан. Он ушел из дома в середине августа и больше его никто не видел. Все это время его искали сотрудники полиции, родственники и добровольцы.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают причину его смерти.

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