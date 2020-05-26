Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Полевском (Свердловская область) следователи проводят доследственную проверку по факту смерти женщины от последствий урагана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следователей, происшествие случилось у дома по улице 2-й микрорайон. На пожилую женщину свалилась ветка тополя. Позже пенсионерка скончалась от полученных травм.

«По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по данному факту смерти также инициировала прокуратура Свердловской области.

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