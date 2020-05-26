Нью-Дели, , 10:10 — REGNUM Свыше тысячи хижин сгорели в районе Туглакабад в Нью-Дели в ночь на 26 мая. Об этом 26 мая сообщает телеканал Zee news со ссылкой на представителей противопожарных служб индийской столицы.

По словам представителя пожарной службы Атула Гарга, информация о пожаре «в трущобах» поступила в пожарные службы в 00:15 (22:45 мск) и на место возгорания было направлено 28 пожарных расчетов, которые к 04:00 (01:30 мск) утра по местном времени взяли пожар под контроль.

«О травмах или жертвах не сообщалось», — также подчеркнул он.

Также представитель уточнил, что огнем уничтожена почти половина трущоб и рассказал, что полностью пожар был потушен к 08:00 (05:30 мск) утра.

При этом в настоящее время полиция и пожарные устанавливают причину произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что при пожаре в городе Годзё, расположенном в префектуре Нара в центральной части Японии, погибли не менее пяти человек.