Соледар, ДНР, 26 мая 2020, 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 48 единицы боеприпасов, сообщили 26 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком направлении украинские формирования выпустили 17 мин калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждения получили шесть домостроений в населённом пункте Александровка. Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.
Читайте подробнее: Боевики ВСУ повредили шесть домостроений в ДНР — Народная милиция