Саранск, , 09:49 — REGNUM В Мордовии направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По данным следствия, в январе 2019 года в селе Атюрьево сотрудники ДПС следовали за автомобилем Renault, в том числе с целью проверки 50-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения. Мужчина подъехал к дому и вышел из автомобиля, у него были установлены признаки алкогольного опьянения. Затем без законных оснований сотрудник ДПС применил силу не только к водителю, но и к его супруге, которая пыталась защитить мужа от действий правоохранителя.

После этого водитель был госпитализирован, По заключению судебно-медицинской экспертизы, здоровью мужчины был причинён легкий вред, его супруга получила кровоподтёки на голени, которые не повлекли вред здоровью.

В ходе расследования бывший сотрудник ГИБДД вину не признал, однако следствие провело значительную работу по сбору и закреплению доказательной базы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, двое инспекторов ДПС в городе Буденновске Ставропольского края, а также их знакомый в апреле текущего года стали фигурантами уголовного дела. Полицейские подозреваются в получении взятки, а их подельник — в посредничестве во взяточничестве.

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