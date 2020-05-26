* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 09:43 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая США, уничтожила в Сирии двух полевых командиров «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщается в заявлении штаба операции «Непоколебимая решимость».

В сообщении говорится, что ликвидация двух лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялась в воскресенье, 17 мая, в провинции Дэир-эз-Зор.

Уничтоженные бандиты отвечали за координацию террористов в Багдаде, а также за закупку и поставку вооружений.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную борьбу с правительством Ирака и Сирии. Несмотря на серьезные поражения группировка по-прежнему сохраняет боеспособность.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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