Полевской, Свердловская область, , 09:44 — REGNUM На Среднем Урале скончалась ещё одна жертва урагана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Погибшая — пенсионерка из Полевского 1953 года рождения. На неё рухнула ветка тополя. Врачи боролись за жизнь женщины, но безуспешно. В ночь с 25 на 26 мая она погибла.

Прокуратура планирует проверить, кто организовывал благоустройство на территории, где и случился инцидент. «По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ураган унёс жизни уже трёх жителей Свердловской области.

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