Барнаул, , 09:24 — REGNUM В Алтайском крае накануне, 25 мая, принято решение отменить действовавший на территории региона особый противопожарный режим. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Виктор Томенко.

Как следует из документа, это стало возможным в связи со стабилизацией обстановки с пожарами, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности. При этом, как отмечалось на аппаратном совещании в правительстве края, особый противопожарный режим может быть введен на территории отдельных муниципальных образований по решению местных глав.

Между тем, по данным регионального ГУ МЧС РФ, с 26 по 29 мая местами в западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Населению особенно рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным сайта ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки 25 мая в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 58 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 885 га.

Лесные очаги ликвидированы в Карелии, Ленинградской, Псковской, Челябинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Туве, Хакасии, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской, Томской областях, Якутии, Бурятии, Камчатском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской области.