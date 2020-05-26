Самара, 26 мая 2020, 08:57 — REGNUM Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, утром 26 мая огнеборцы были подняты по тревоге на тушение пожара в частных жилых домах м.р. Волжский, пос. Яицкое.
Сообщается, что площадь пожара составила порядка одной тысячи кв. метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 3.
Всего на борьбу с огнем привлекли 104 спасателей на 38 ед. техники.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб.
В настоящее время борьба с огнем продолжается.
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