Анкара, , 08:59 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 72 мигранта, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, беженцы пытались проникнуть на территорию Европейского союза, но их надувная лодка перевернулась.

Среди спасенных были выходцы из Афганистана, Демократической республики Конго, Гвинеи, Пакистана. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.