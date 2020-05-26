Казань, , 08:55 — REGNUM В Татарии возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа в пятиэтажном доме в Казани по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Напомним, накануне в результате хлопка бытового газа в квартире пострадала 30-летняя женщина. Она госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о хлопке бытового газа 25 мая в Казани по улице Волгоградской стало известно в 6:40 после переданного сообщения в экстренные службы города. В квартире вылетела оконная рама, жильцов дома эвакуировали.

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