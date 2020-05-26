Владивосток, , 08:51 — REGNUM В центре столицы Приморья владельцы контактного зоопарка, который находился в городском океанариуме в районе Спортивной набережной, бросили без еды и ухода несколько животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

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Собственники животных накопили долг муниципальному предприятию за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы. Сейчас о них заботятся сотрудники океанариума. Что будет дальше с животными — решит суд.

ООО «Планета» — собственник животных контактного зоопарка должен 350 тыс. рублей за аренду. От всех предложений рассрочки, которые предлагал океанариум, владельцы зоопарка отказывали, а на прошлой неделе съехали, оставив на голодную смерть животных.

«Сотрудник во время обхода обнаружил в пустующем зоопарке нескольких животных. Они находились там без еды и питья, запах стоял ужасный, так как за животными никто не убирал долгое время. Мы немедленно взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, а также приступили к уборке помещения», — рассказал директор океанариума и МУПВ «Лазо» Александр Суворов.

Брошенными оказались: два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума.

Специалисты отмечают, что после долгого нахождения без ухода, животные стали агрессивными, переживают стресс, они все в паразитах.

Руководство океанариума намерено расторгнуть договор аренды помещения с владельцами зоопарка — животных планируют оставить в океанариуме.

«Ведь, как бы это ни звучало, животные в данной ситуации — это имущество. Будет суд принимать решение. И, конечно, мы будем заботиться о них столько, сколько нужно», — сказал Суворов.

Прокуратура Владивостока начала проверку по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, контактный зоопарк в торговом центре Алма-Аты будет закрыт после обращений и жалоб граждан.