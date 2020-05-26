Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM В Свердловской области часть населения до сих пор остаётся без электроснабжения, прерванного 25 мая ураганным ветром. Об этом сообщают представители сетевых компаний.

Так, в зоне присутствия «Облкоммунэнерго» к 10:00 по местному времени 26 мая оставались без света 7,9 тыс. человек. Они проживают в Верхней Пышме, Асбесте, Артёмовском, Алапаевске и Богдановиче. Под отключение попали 70 трансформаторных подстанций.

Вместе с тем в компании отмечают, что основная часть потребителей уже получила электричество. Работы продолжаются. Как сообщало ИА REGNUM, ураган обрушился на Урал 25 мая. Сила ветра достигала 28 метров в секунду. По Свердловской области без света остались более 100 тыс. человек.