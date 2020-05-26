Алма-Ата, Казахстан, , 08:27 — REGNUM В одном из цехов по производству мебели в Алма-Ате произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили 26 мая в департаменте по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о пожаре в Ауэзовском районе Алма-Аты поступило утром 26 мая. Причины взрыва и пожара уточняются. Возгорание удалось локализовать в 6:00 (3:00 мск) на площади 970 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Алма-Ате спасатели потушили пожар на складе с газовыми баллонами, а также возгорание бензовоза и газораспределительной станции.

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