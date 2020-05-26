Анадырь, 26 мая 2020, 08:23 — REGNUM Причиной крушения вертолета Ми-8 ВКС РФ в Анадыре могла стать техническая неисправность, сообщили 26 мая в Министерстве обороны.
«По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, военный Ми-8 упал 26 мая с высоты 30 метров в аэропорту Угольные Копи. Вертолет совершал рано утром тренировочный полет. В результате погибли четыре человека. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
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