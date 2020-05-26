Красноярск, , 08:08 — REGNUM Полиция задержала подозреваемых в незаконной добыче около десяти тонн нефрита в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в краевом ГУ МВД.

Подозреваемые задержаны при участии Росгвардии. Установлено, что шесть местных жителей незаконно проникли на территорию нефритового месторождения в Ермаковском районе. С помощью дисковой пилы и другого оборудования они отделили от массива монолит полудрагоценного камня массой более десяти тонн. Злоумышленники попытались погрузить его в кузов автомобиля с помощью лебёдки.

Полицейские, задействовав вертолёт, задержали незаконных добытчиков при погрузке похищенного. Выяснилось, что они занимались добычей полезных ископаемых без разрешительных документов.

Ущерб превысил 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. По словмм официального представителя МВД России Ирины Волк, предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года стало известно, что в Алтайском крае изъяли крупную партию нефрита, который контрабандисты пытались сбыть в Китае.

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