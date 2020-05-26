Село Солонешное, Алтайский край, , 07:46 — REGNUM Несмотря на то, что три судебные инстанции подтвердили незаконность деятельности по добыче россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края, ООО «Ануй» не спешит выполнять возложенные на неё обязанности. Об этом на своей странице Facebook заявил модератор тематической площадки «Экология» Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Алексей Грибков.

Экологи продолжают бороться в судах за сохранение алтайской реки Ануй © Алексей Грибков

Последствия работы алтайских золотодобытчиков на реке Ануй © Алексей Грибков

По его словам судом предписано не только прекратить золотодобычу, но и в течение одного года восстановить нарушенные участки за счёт собственных средств. В ближайшее время общественники намерены обратиться в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства и принуждении золотодобытчиков к исполнению решения суда.

Напомним, ещё в начале 2018 года экологи, учёные и местные жители выступили против добычи россыпного золота на реке Ануй. Проект не только представлял опасность для главной водной артерии Солонешенского района, но и ставил под угрозу популяции краснокнижных растений и животных, уникальные археологические памятники и сам неповторимый ландшафт этой красивой горной реки.

19 мая 2020 года состоялось рассмотрение кассационной жалобы ООО «Ануй» на решение Центрального районного суда города Барнаула, принятое по иску общественной организации «Экологический актив», о запрете золотодобычи на реке Ануй в Солонешенском районе Алтайского края.

«Компания-недропользователь не стала считаться с позицией населения, местных властей и экспертов и пошла напролом. Более того, старатели привлекли псевдоучёных, которые представили ложные сведения об отсутствии охраняемых законом объектов — краснокнижных растений и животных», — вспоминает Алексей Грибков.

Краснокнижные растения, произрастающее в пойме реки Ануй на Алтае © Алексей Грибков

В такой ситуации Алтайская краевая общественная организация «Экологический актив» была вынуждена обратиться в суд с требованием о прекращении незаконной деятельности. Судебный процесс растянулся на два года. Была назначена судебная экологическая экспертиза, которая подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и животных, занесённых в красные книги Российской Федерации и Алтайского края.

18 июля 2019 года Центральный районный суд города Барнаула вынес решение о прекращении противоправной деятельности, а 18 декабря Алтайский краевой суд подтвердил законность данного решения. Тем не менее, золотодобытчики продолжили оспаривать судебные акты и обратились с жалобой в кассационную инстанцию. Наконец, Судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции оставила кассационную жалобу недропользователя без удовлетворения, а принятое в защиту экологических прав граждан решение без изменения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года эксперты Совета по правам человека (СПЧ) по итогам своей поездки в Алтайский край выразили серьёзную обеспокоенность непринятием мер в отношении золотодобывающего предприятия, действующего на территории Солонешенского района.

Особую значимость данной проблеме придаёт то обстоятельство, что недалеко от места добычи золота расположена знаменитая на весь мир Денисова пещера, являющаяся уникальным археологическим объектом, предлагаемым для включения в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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