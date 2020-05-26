Барнаул, , 07:27 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавирусом значительно расширяется за счёт подтверждения новых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Барнауле. По данным оперативного штаба региона, в столице Алтайского края произошла ещё одна вспышка. Речь идёт о двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера (на Змеиногорском тракте и ул. Никитина), где положительные результаты тестов получены у шести пациентов.

«Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, ранее вспышки коронавируса произошли в общежитии Алтайского государственного медицинского университета и Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, которая является одним из самый востребованных стационаров.

Вместе с тем, Минздрав региона заверил, что для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 25 мая общее число выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 на Алтае составляло 1406. Только накануне зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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