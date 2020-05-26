Угольные копи, , 07:23 — REGNUM В Министерстве обороны РФ подтвердили факт авиакатастрофы вертолёта Ми-8 на Чукотке, а также гибель экипажа из четырёх человек.

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По уточнённой информации, военный вертолёт упал с высоты 30 метров в аэропорту Угольные Копи на Чукотке. Ми-8 совершал рано утром тренировочный полёт.

Предварительной причиной падения в Минобороны РФ назвали техническую неисправность. Инцидент произошел в районе аэродрома «Угольные копи», пишет INTERFAX.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая произошла трагедия с вертолётом Ми-8 на Чукотке. Одна из версий крушения — техническая неисправность вертолёта после ремонта. Обнаружены чёрные ящики, специалисты приступили к их расшифровке.