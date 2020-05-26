Улан-Удэ, , 07:19 — REGNUM В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах падения 1,5-годовалого ребёнка из окна квартиры с пятого этажа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Предварительно установлено, что мальчик играл рядом с матерью, которая мыла окно на кухне. В какой-то момент женщина отошла поменять воду, оставив ребёнка на подоконнике.

«Мальчик спустя мгновение навалился на москитную сетку в открытой створке и выпал наружу. При падении малыш получил травмы головы, с которыми госпитализирован в лечебное учреждение, где врачи борются за его жизнь», — отметили в ведомстве.

В СКР организовали доследственную проверку.

Напомним, падения детей в результате выдавливания москитных сеток происходят регулярно с наступление тепла. Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая трёхлетний ребёнок на Алтае выпал из окна второго этажа детского сада. Встав на подоконник он опёрся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

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