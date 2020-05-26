Нью-Дели, , 07:19 — REGNUM Более 30 тыс. человек из 127 деревень в пяти районах индийского штата Ассам на северо-востоке страны оказались в зоне мощного наводнения, 26 мая передает телеканал NDTV.

Его причиной стали сильные ливни, которые принес тайфун «Амфан». Начата эвакуация жителей из зоны бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая стало известно, что число погибших от последствий циклона «Амфан», пришедшего в Индию и Бангладеш 20 мая, достигло 96.

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