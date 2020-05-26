Чита, , 07:17 — REGNUM С 18 мая в Забайкалье непрерывно растет коэффициент заражения SARS-CoV-2, ещё два пациента с COVID-19 умерли за последние сутки. Об этом сегодня, 26 мая, сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа, её слова цитирует официальный сайт региона.

«За последние сутки моностационарах региона скончались две женщины 84 и 67 лет. У обеих был подвержен диагноз COVID-19, имелись тяжёлые сопутствующие патологии. Больные были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — сказано в официальном сообщении.

Как пояснила Светлана Лапа, у 19% людей, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. У тех, кто поступает с симптомами ОРВИ, пневмония развивается у 38%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье действуют два крупных очага SARS-CoV-2. Это краевой онкодиспансер (117 зарегистрированных случаев) и краевая клиническая больница (27 зарегистрированных случаев). На 26 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 938 подтвержденных случаев наличия коронавирусной инфекции. Средний темп прироста за последнюю неделю составил 6,2%.

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