Иркутск, , 07:06 — REGNUM Вспышка коронавируса среди вахтовиков значительно влияет на статистику выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 26 мая, официальный сайт региона, только накануне выявили 70 новых носителей вируса, их общее число составляет уже 1376 человек.

В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 1101 человек, из них 537 — это вахтовики. За всё время от COVID-19 излечились 255 жителей Приангарья, 9 — погибли. Ещё 11 смертей носителей SARS-CoV-2 произошло от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 24 мая в Приангарье были выявлены 112 новых носителей вируса, а общее число выявленных положительных тестов на SARS-CoV-2 составляло 1306.

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