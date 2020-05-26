Улан-Удэ, , 07:06 — REGNUM Утром 25 мая на одной из улиц Улан-Удэ было найдено тело 47-летнего мужчины с многочисленными травмами головы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан его дальний родственник, с которым они накануне распивали спиртные напитки. Как выяснилось, вечером между ними произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой потерпевшего ударили топором. Спасаясь, он выбежал из дома, дошёл до соседней улицы, где упал и потерял сознание.

«Многие местные жители, проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошёл и не оказал помощь, считая, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Под утро потерпевший скончался», — отметили в СКР.

Родственник уже дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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