Курган, , 06:57 — REGNUM В Кургане ищут убийц женщины, расчленённое тело которой было найдено в течение двух дней в местной реке Чёрной. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

За два дня, 21 и 22 мая, в реке Чёрная, вблизи ул. Анфиногенова в Кургане были найдены фрагменты человеческого тела. Личность убитой женщины установлена.

По факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Следствие просит курганцев оказать содействие в установлении обстоятельств преступления и лиц, к нему причастных.