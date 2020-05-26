Джидинский район, Бурятия, , 06:36 — REGNUM В Бурятии за сутки велись работы по тушению пяти лесных пожаров на территории четырёх районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, пройденная огнём площадь составила 83 га.

В ликвидации возгораний приняли участие более полутора сотен человек, задействовано 29 единиц техники. В результате им удалось потушить три пожара.

«Лесной пожар на территории Читинского лесничества минобороны Еравнинского района на площади 50 га локализован. На утро 26 мая продолжается работа по тушению лесного пожара в Джидинском районе и дотушивание локализованного очага», — отметили в агентстве.

Между тем, по данным Бурятского гидрометцентра, в большинстве районов республики сохраняется высокий класс пожарной опасности. Температура воздуха местами поднимется до 28 градусов тепла.

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