Анадырь, 26 мая 2020, 06:56 — REGNUM На Чукотке в аэропорту Анадыря 26 мая военный вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку. Есть погибшие.
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По предварительной неофициальной информации погибли четыре члена экипажа.
«Вертолёт проводил контрольное вывешивание. Упал с высоты 15 метров. На борту находились четыре человека, все погибли», — рассказали РИА Новости в правительстве Чукотки.
На месте падения воздушного судна возник пожар, его удалось оперативно потушить.
Одна из версий крушения — техническая неисправность вертолёта после ремонта. Обнаружены чёрные ящики, специалисты приступили к их расшифровке.
По другой версии, вертолёт упал с высоты 30 метров.
В пресс-службе Восточного военного округа официальной информации пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту падения 19 мая военного вертолёта Ми-8 на территории Московской области. Все члены экипажа погибли.